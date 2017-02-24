Beş ay sonra kurtuldu: Kamu görevi olarak camide nöbet tutturulan 82 yaşındaki kadının cezası ödendi

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Sazan, ‘değnekle yaralamak’ gerekçesiyle kamu görevi olarak aldığı camide nöbet tutma cezasından kurtuldu.

Mahkemenin verdiği 3 bin liralık para cezasını ödemeyemediği için camide nöbet tutmaya zorlanan Sazan’ın yaşadıklarının yerel ve ulusal basında haber olmasının ardından Soma kaymakamlığı ve Soma belediyesi, yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı 480 lirayı ödedi.

Cezasının sona erdiğini, yaşadığı tek odalı evde, İlim Işık Camisi’nden gelen imamdan öğrenen Sazan, sevindi. Sazan’ın komşuları klarnet ve darbukayla müzik yaparak Sazan’ın sevincine ortak oldu.

Ne Olmuştu?

Soma’da yaşayan Fatma Sazan, Karamanlı Mahallesi’ndeki evinin önünde, 13 Şubat 2014 tarihinde çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışmış, kavga edenlerden birinin kendisine sopayla vurması üzerine, Sazan değneğiyle karşılık vermişti.

Hakkında dava açılan Sazan’a kasten yaralama suçundan beş ay ceza verilmiş, bu ceza da 3 bin lira para cezasına çevrilmişti. Ancak yaşlı kadının maddi durumu olmadığı için kamu görevi ‘niyetine’ evinden 500 metre ilerideki camide beş ay boyunca nöbet tutması istenmişti.

‘Soğuk havalarda bekledim, üşüdüm’

Yaklaşık beş aydır her gün camiye giderek nöbet tutuğunu anlatan Sazan, şunları söylemişti: “Evimin önüne, komşum olan iki aile arasındaki kavgayı ayırmak için çıktım. Bu sırada elimdeki değnekle kavgayı ayırmak istedim. Ancak, değneğim birinin başına çarpıp, yaralanmasına neden oldu. Kimseyi bilerek yaralamadım. Kazayla oldu, suçsuzum. Cezam 10 Mart’ta bitecek. O karlı ve soğuk günlerde burada bekledim. Üşüdüm. Zaten hastayım. Cami içerisinde sobası, kaloriferi olmayan kuran kursunda ve cami bahçesinde bekledim. Sadece bir kızım var, onun da kocası felçli. Yemek yok, evime gidip bir parça bir şey yiyip geri geliyorum. Bu yaştan sonra bunlar başa geldi. Bu yaşıma kadar karakol yüzü bile görmemiştim.”