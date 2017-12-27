Beş ay gizli kalmış: HDP’li Aslan’a saldırının görüntüsü çıktı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın Batman Devlet Hastanesi’nde temmuz ayında uğradığı saldırıya ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Batman Olay Gazetesi’nde yer alan 23 Temmuz 2017 tarihli görüntüde Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne bir ziyaret için giden Aslan bir anda belirsiz kişilerin saldırısına uğruyor. Aslan bir süre saldırganlarla boğuşuyor. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırılıyor.

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Gazetenin haberinde Aslan’ın şikayette bulunduğu bilgisi da yer aldı. Bununla birlikte HDP’li vekil bugüne kadar saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Aslan’ın aracı da 26 Temmuz’da Batman Kültür Merkezi önünde saldırıya uğramıştı. Camları kırılan araçtaki değerli eşyalara dokunulmamıştı.

Gazetelere o gün yansıyan haberlerde HDP’li vekil saldırının şahsına yönelik olduğunu söylemiş, ancak üç gün önceki saldırıdan söz etmemişti.