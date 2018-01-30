Beş ay geçti: ESK hastalıklı ithal etler için imha yeri bulamamış

Et ve Süt Kurumu (ESK), Bosna Hersek’ten ithal edilip hastalıklı çıktığı tespit edilen 20 ton etin imha sürecine neden beş ay sonra başlandığını açıkladı: “İmha için yer temini konusunda da sorun yaşandı.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı bakterilerin olduğu ortaya çıkmıştı. Etlerin laboratuvar incelemesinin sonuçları beklenmeden piyasaya sürüldüğü öne sürülmüştü.

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29 Ağustos’ta hastalık tespit edilmesine karşın imha yazısının ESK imzasıyla beş ay sonra, 5 Ocak 2018’te yazıldığı belgelenmişti. ESK ise ‘bakteri iddiasını’ doğrulamış ancak etlerin ‘piyasaya sürülmediğini’ belirtmişti.

Firma itiraz etti

Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre, ESK bu defa da imha sürecine neden beş ay sonra başlandığını açıkladı.

ESK’nın açıklamasında, “Sonuçların olumsuz çıktığı ithalatçı firmaya resmi yazı ile bildirilmiştir. Ancak ithalatçı firmanın imhaya itiraz etmesi ve yasal prosedürleri işletmesi nedeniyle süreç uzamıştır” denildi.

Açıklamada etlerin imhasının tek bir tesiste, yani Erzincan Kombinası’nda bulunan rendering tesislerinde yapılabildiği kaydedildi.

Hastanede 309 kişi zehirlendi iddiası

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalıklı etleri yiyen 309 kişinin zehirlendiği iddialarını da yanıtlayan ESK, “Söz konusu hastaneye de hastaneye yemek tedarik eden firmaya da et satışımız yok. İddialar asılsızdır” diye konuştu.

İddialar neydi?

Odatv’nin haberine göre 20 ton sığır etindeki hastalık, ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra tespit edildi.

24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan etlerin tahlil sonuçları 29 Ağustos’ta belli oldu. Etlerde, ‘tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler’ arasında değerlendirilen, insan sağlığına zararlı ‘E.coli O157’ hastalığı tespit edildi.

Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, ESK Genel Müdürlüğü uyarıldı. Kurum, bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü ve Sakarya Sincan ve Diyarbakır Et Kombinesi müdürlüklerine, ‘Analizi uygun çıkmayan emtialar’ başlığı altında bir yazı gönderdi.

Yazıda, bakanlar kurulu kararıyla MUJANOVİCİ firmasından alınan etler hatırlatılarak, “Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan tırlardan alınan numunelerde ‘E. Coli O157’ pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı başkanlığımıza bildirilmiştir” dendi. Ayrıca etlerin imha edilmesi de istendi.

29 Ağustos’ta hastalık tespit edilmesine karşın imha yazısı ESK Genel Müdürlüğü Alım ve Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu imzasıyla beş ay sonra, 5 Ocak 2018’te yazıldı.