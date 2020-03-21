Beş adımda cep telefonu temizliği

Turkcell, ‘corona’ salgınına karşı korunma önlemleri kapsamında cep telefonu ve tabletlerin nasıl temizleneceğini anlatan bir video klip hazırladı.

Beş adımlı temizlik şöyle: “Bir antibakteriyel temizleme spreyi alın veya küçük bir sprey şişesinin yüzde 70’ini eczanelerde bulabileceğiniz izopropil alkol, yüzde 30’unu distile su ile doldurun. Telefonu veya tabletinizde, varsa tüm aksesuarları çıkarın. (kılıf, kulaklık, şarj aleti, kartlık gibi) Karışımı mikrofiber bir bezin üzerine hafifçe püskürtün ve telefonun veya tabletiniz ile tüm aksesuarlarınızı iyice silin. Kamera merceği gibi girintili bölümleri ise kürdan ya da kuru pamuklu çubuk ile temizleyip, bezle tekrar üzerinden geçin. 15 dakika kuruma süresinden sonra, aksesuarlarını geri takıp cihazınızı açabilirsiniz.”