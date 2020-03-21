Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beş adımda cep telefonu temizliği

Turkcell, ‘corona’ salgınına karşı korunma önlemleri kapsamında cep telefonu ve tabletlerin nasıl temizleneceğini anlatan bir video klip hazırladı.

Beş adımlı temizlik şöyle: “Bir antibakteriyel temizleme spreyi alın veya küçük bir sprey şişesinin yüzde 70’ini eczanelerde bulabileceğiniz izopropil alkol, yüzde 30’unu distile su ile doldurun. Telefonu veya tabletinizde, varsa tüm aksesuarları çıkarın. (kılıf, kulaklık, şarj aleti, kartlık gibi) Karışımı mikrofiber bir bezin üzerine hafifçe püskürtün ve telefonun veya tabletiniz ile tüm aksesuarlarınızı iyice silin. Kamera merceği gibi girintili bölümleri ise kürdan ya da kuru pamuklu çubuk ile temizleyip, bezle tekrar üzerinden geçin. 15 dakika kuruma süresinden sonra, aksesuarlarını geri takıp cihazınızı açabilirsiniz.”

Reklam

SON HABERLER

Sağlık çalışanlarına bir alkış daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine dün akşam gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı.

‘Corona’ şüphesi taşıyan hasta, her sağlık kuruluşunda tedavi görebilecek

Sağlık Bakanlığı bugün yayınladığı genelgeyle, vatandaşların yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...