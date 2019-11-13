Bernardo Silva’nın ‘ırkçı’ paylaşımına bir maç ceza

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’nin formasını giyen Portekizli futbolcu Bernardo Silva, Fransız takım arkadaşı Benjamin Mendy’yle ilgili sosyal medyaki paylaşımında ‘ırkçılık’ yaptığı gerekçesiyle federasyondan bir resmi maçtan men ve 50 bin sterlin (368 bin 900 lira) para cezası aldı.

Fotoğraf: DHA

Manchester City Kulübü’nden yapılan açıklamada, federasyonun kulübe yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun ‘ırkçılık’ yaptığına işaret edildiği ve oyuncunun yaptığı paylaşımın ‘ağırlaştırılmış ihlal’ statüsünde değerlendirildiği ifade edildi.

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Bernardo Silva, 22 Eylül’de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Mendy’nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu paylaşmış, “Tahmin edin bu kim” notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin ardından bu paylaşımı kaldırarak, “Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki futbol hayatı bitebilir

Öte yandan oyuncuya, detayları ileriki dönemde federasyon tarafından açıklanacak olan yüz yüze eğitim programına katılmak zorunda olduğu bildirildi. Eğer oyuncu, dört ay sürecek bu programı tatmin edici bir şekilde tamamlayamazsa ülkede futbol oynaması tehlikeye girebilir.



