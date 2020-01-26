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Yaramazlara biraz batar!

Berna Laçin hakkında ‘deprem paylaşımları’ nedeniyle soruşturma

Oyuncu Berna Laçin hakkında Elazığ’daki deprem sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Laçin, deprem sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın sms ile yardım çağrısında bulunmasını sosyal medya hesabından ”Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?” paylaşımıyla eleştirmişti. 

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Laçin ayrıca depremin ilk olarak 6.8, sonrasında ise 6.5 büyüklüğünde olduğunun açıklanmasının ardından ”Hop güncelleme 6.5… Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Laçin’e paylaşımları sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından bugün soruşturma açıldı. 

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