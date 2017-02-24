Berlusconi tipi ‘yardım modeli’: Kendisiyle bir öğlen yemeğini açık artırmaya çıkardı

İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, kendisiyle bir öğlen yemeğini açık artırmaya çıkardı. Elde edilecek gelirle depremzedelere yardım edilecek.

‘Berlusconi ile öğlen yemeğinin keyfini çıkarın’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Berlusconi geçtiğimiz aylarda İtalya’da art arda sarsıntılar yaşanan deprem bölgesine yardım etmek için kendisiyle bir öğle yemeğini açık artırmaya çıkardı.

Facebook hesabından duyuru yapan Berlusconi, “Sevgili arkadaşlarım, Abruzzo bölgesindeki depremzedelere destek amacıyla, hayır işi için bu açık artırmaya katılmaya karar verdim” dedi ve zor durumdaki vatandaşlara elden geldiğince yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

‘Cömert ve hassas’ bir hayırseveri tanımak ve onunla bir öğlen yemeği yemekten mutluluk duyacağını da vurgulayan Berlusconi, çok yüksek bir teklif beklediğini de ekledi.

Berlusconi, bir sosyal yardım platformunun öncülüğündeki bu girişimin gelirinin, Kızılhaç vasıtasıyla deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydetti.

‘Teklifler 25 bin avroya ulaştı’

Platformun internet sitesinde ‘Berlusconi ile öğlen yemeğinin keyfini çıkarın’ mesajıyla duyurulan açık artırma 10 bin avro teklifle başladı ve bir günden az bir sürede 25 bin avroya kadar ulaştı.

80 yaşındaki siyasetçi ve işadamıyla Milano’da öğlen yemeği yemek için 16 Mart’a kadar teklifte bulunulabilecek. Açık artırmayı kazanacak kişinin buluşmaya en fazla iki arkadaş getirebileceği belirtildi.