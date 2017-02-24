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Berlin’e göre ‘bildirim yapılmadı’: Erdoğan’ın Almanya mitinginden haberdar değiliz

Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için Almanya’da miting düzenleyeceğine dair ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, 16 Nisan’da gerçekleşecek referanduma kadar Erdoğan’ın miting düzenleyeceğine dair bilgi sahibi olmadıklarını söyledi: “Öngörülebilir bir zaman içinde, yani önümüzdeki altı hafta veya anayasa referandumuna kadar, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Almanya’yı ziyaret edebileceğine dair somut bir işaret bulunmuyor.”

‘Önceden bildirim yapılmadı’

Diplomatik teamüller gereği bu tür ziyaretlerin kendilerine önceden bildirildiğini ancak böyle bir bildirimin henüz yapılmamış olduğunu kaydeden Schafer, “Bu yüzden de mitinge izin verilip verilmemesine yönelik tartışmalar pek mantıklı değil” diye konuştu.

Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi düzenlemek istediğine ilişkin haberlerin çıkması üzerine Sol Parti ve Yeşiller Partisi vekillerinin tepkisi gündeme gelmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Oberhausen’da referandum kampanyasına başlamıştı.

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