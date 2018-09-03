Berlin’den Diyanet’in etkisini azaltmak için yeni formül: ‘Alman İslamı’nı teşvik

Almanya’da İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Müslümanlar üzerinde başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin etkisini azaltmak amacıyla harekete geçti.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Almanya Müslümanlarını, ‘Almanya İslamı konusunda’ tartışma yürütmeleri konusunda teşvik edileceği bildirildi.
DW Türkçe’nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber Almanya’daki Türk kökenli Müslümanların ‘Almanya’daki yaşam tarzlarına uygun kendi kriterlerini geliştirmeleri ve dini personellerini yetiştirmesi gerektiğini’ belirterek “Bu durum muhtemelen Ankara’nın hoşuna gitmeyecek ve sorunlara yol açacak. Ancak biz buna dayanacağız” dedi.
Kerber, özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) atıfla “Biz yurt dışından güçlerin Almanya Müslümanlarına dinlerini nasıl yaşayacaklarını tavsiye etmelerine çok uzun süre seyirci kaldık” diye konuştu.
Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan Köln merkezli DİTİB’in camilerinde görev yapan imamlar Türkiye’den gönderiliyor ve maaşları Türk devletince ödeniyor. Almanya’da DİTİB’e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.
Alman devletinin bu konuya doğrudan müdahil olmayıp kendi aralarında organize olmaları için Müslümanlara yardım edebileceğini kaydeden Kerber, Almanya’da sayıları yaklaşık beş milyona ulaşan Müslümanların, ‘Almanya İslamı ve niteliğini belirlemesi gerektiğini’ belirtti.
Son olarak, Alman İçişleri Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, DİTİB projelerine teşvik verilmediği belirtilmişti. Federal İçişleri Bakanlığı, DİTİB ile ilgili teşvik uygulamalarının tekrar gözden geçirildiğini ve 2017’den bu yana DİTİB’in tek başına üstlendiği hiçbir proje için teşvik başvurusunun kabul edilmediğini ifade etmişti.
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