Berlin’den Ankara’ya: Seçim hamlesi değil, devlet politikası

Ankara’ya karşı giderek sert bir çizgi benimseyen Berlin, ‘seçim hamlesi değil devlet politikası’ mesajını gönderdi.

Mesaj, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Almanya’daki seçimlerden sonra ilişkiler normale döner” demesine yanıt niteliğinde.

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Berlin son olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmeyeceğini açıklamıştı.

Deutsche Welle Türkçe’nin diplomatik kaynaklara dayanarak aktardığına göre Alman hükümeti, 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını üstlenen Estonya’ya Türkiye ile gümrük birliğini güncellemenin konusunun, ‘hiçbir şekilde gündeme alınmaması’ yönünde beklentisini iletti.

Türkiye’de demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan kaygı verici nitelikte son gelişmelerin ardından, AB’nin Ankara üzerinde ciddi biçimde etkisi olacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Berlin, mevcut koşullarda gümrük birliği konusunda, ön hazırlık niteliğinde görüşmeler yapılmasının bie doğru bir mesaj olmayacağını vurguladı.

Kilit ülke Almanya

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Almanya’nın bugüne kadar gümrük birliğinin yenilenmesinde AB içinde başı çeken ülkelerden olduğunu, ancak son gelişmelerin ardından tutumunu tamamen değiştirdiğini kaydediyor.

Güncelleme müzakerelerinin başlayabilmesi için, AB Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na yetki vermesi gerekiyor.

Alman hükümeti yalnızca AB dönem başkanlığı ve Avrupa Komisyonu ile değil, AB üyesi ülkelerin hükümetleriyle eş zamanlı görüşmeler yaparak Türkiye’ye yönelik yeni politikasına destek arıyor.

Alman hükümetinin yeni Türkiye politikasını ‘devlet politikası’ olarak nitelendirerek yalnızca seçimlere dönük bir hamle olmadığına işaret eden Alman yetkililer, Türkiye’de bu yöndeki algının yanlış olduğunun da altını çiziyor.

Türkiye’de tutuklu bulunan, aralarında gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu Alman vatandaşları serbest bırakılmadan bir normalleşmenin olamayacağını belirten Alman yetkililer, ayrıca demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü gibi alanlarda Türkiye’nin adım atmasının beklendiğini ifade ediyor.

Ne olmuştu?

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, darbe girişiminin ardından gerilmişti. Türkiye, ‘FETÖ’ şüphelilerinin iadesi talebine ret yanıtı aldığı Almanya’nın parlamento üyelerine İncirlik Üssü’nü kapatmıştı.

Almanya’nın referandum öncesi AKP’li bakanlara propaganda izni vermemesi, yasağın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘Nazi uygulaması’ olarak nitelenmesi ve nihayet Alman vatandaşı hak savunucusu ve gazetecilerin ‘terörist’ ve ‘casus’ suçlamalarıyla tutuklanması gerilimi doruğa çıkarmıştı.

Almanya geçen ay Türkiye’ye karşı yeni bir politika benimsendiğini duyurup, bu bağlamda birtakım ‘yaptırımlar’ uygulamaya başlamıştı.

So olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile mevcut sorunları diyalog yoluyla çözmeye çaba gösterdiklerine dikkat çekmiş, ancak sonuç alamamaları üzerine, Türk hükümeti üzerinde etkisi olabilecek ekonomik önlemler almak zorunda kaldıklarını ifade etmişti. Merkel, “Kesin olan şu, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi, iyileştirilmesi sözkonusu olmayacak, ilişkiler derinleşmeyecek, katılım öncesi mali yardımlar da ancak nereye ulaştığından emin olduğumuz takdirde verilecek” diye konuşmuştu.