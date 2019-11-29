Berlin’deki Schönefeld Havaalanı’nda bomba bulundu, seferler ertelendi

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Schönefeld Havaalanı’nda İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulunduğu için uçakların inişine ve kalkışına izin verilmiyor.

Fotoğraf: vikipedi

Sputniknews’in aktardığı habere göre, havaalanında çalışan bir yetkili bombanın havaalanındaki inşaat çalışması sırasında bulunduğunu söyledi. Bombanın ne kadar tehlikeli olduğu ise bilinmiyor.

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#flightoperations #sxf interrupted – Please check flight status on our website or with your airline: https://t.co/zwyKGXavb7 — Berlin Airport Service (@berlinairport) November 29, 2019

Havaalanının normal işleyişine ne zaman döneceği henüz belli değil. Havaalanına inmesi gereken uçaklar da Berlin’deki diğer havaalanı olan Tegel Havaalanı’na yönlendiriliyor. Bomba nedeniyle kaç yolcu uçağının olumsuz etkilendiği ise açıklanmadı.