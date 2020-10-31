Berlin’deki Madame Tussauds müzesi Trump heykelini çöpe attı

Almanya’nın başkenti Berlin’de balmumu heykel müzesi Madame Tussauds ABD Başkanı Donald Trump heykelini çöpte sergilemeye başladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump heykeli çök kutusunu boylarken, selefi Barack Obama’nın heykeli yerinde kalmaya devam etti.

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Trump’ın heykelinin atıldığı çöpün üzerinde “Dump Trump Make America Great Again” (Trump’ı çöpe at, Amerika’yı yeniden güçlü yap) yazılıydı.

Müze yetkilileri bu etkinliğin 3 Kasım’daki ABD seçimleri öncesi sembolik bir hareket olduğunu belirterek, Trump’ın balmumu heykelini hazırlık önlemi olarak kaldırdıklarını söyledi.