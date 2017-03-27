Berlin’deki Bode Müzesi’nde sergilenen 100 kilogramlık altın sikke çalındı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Bode Müzesi’nde sergilenen 100 kilogram ağırlığındaki altın sikke çalındı.
BBC Türkçe’nin haberine göre üzerinde Britanya Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in resmi bulunan 4 milyon dolar (yaklaşık 15 milyon lira) değerindeki sikke müzeden gece geç saatlerde çalındı.
Sikkeyi çalanların müzenin alarm sistemini nasıl etkisizleştirdiği ve 100 kilogram ağırlığındaki sikkeyi nasıl taşıdıkları belirsizliğini koruyor. Dev sikkeyi bir kişinin taşıyamayacağı düşünüldüğünden hırsızlığın büyük ihtimalle birden fazla kişi tarafından yapıldığı belirtiliyor.
Sikke, kurşun geçirmez camla korunuyordu.
Müzedeki güvenlik personeli ve alarm sisteminin nasıl atlatıldığına dair açıklama yapılmadı.
2007 yılında Kanada Kraliyet Darphanesi tarafından basılan eser, Büyük Akçaağaç Yaprağı (Kanada’nın ulusal simgesi) adını taşıyor.