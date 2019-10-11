Berlin’de Türk büyükelçiliği aracı kundaklandı

Almanya’da bir süredir devam eden araç kundaklamalarında bu sefer Türkiye’nin Berlin büyükelçiliğine ait diplomatik plakalı bir araç hedef alındı.

Fotoğraf: DHA

Tagesspiegel’de yer alan habere göre kundaklama yerel saatle 03:45 sıralarında, Kreuzberg’de gerçekleşti.

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Aracın kullanılmaz hale geldiği belirtilirken, Berlin polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Haberde Berlin’de ve Almanya’nın diğer kentlerinde perşembe akşamı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na karşı gösteriler gerçekleştiği, polis verilerine göre binin üzerinde kişinin gösterilere katıldığı belirtildi.

Aynı gece Neukölln’de de bir aracın kundaklandığı belirtilen habere göre polis kundaklamalarının çok azının siyasi bir güdüyle yapılmış olabileceğini düşünüyor.

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Ağustos ayında sadece Berlin’de 374 araç kundaklanma vakası görüldü.