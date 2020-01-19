Berlin’de Libya zirvesi

Libya’daki çatışmalı süreçte kalıcı bir ateşkes sağlanması için çok sayıda ülkenin lideri bugün Almanya’nın başkeni Berlin’de bir araya geldi.

Fotoğraf: Reuters

Libya’da, Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Rusya’da geçen hafta yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanamamıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Berlin’deki zirveye katılmak için İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndan Berlin’e gitti. Cumhurbaşkanı, liderlerin toplantısından önce ikili görüşmelerini yaptığı otele geçti.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile basına kapalı olarak görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirveye katıldı.

Kimler katıldı?

Birleşmiş Milletler’in himayesinde yapılan barış zirvesine şu isimler katıldı: Putin, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Tebbun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, BM’nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri. Es-Serrac ile Hafter de Berlin’de bulunuyor.