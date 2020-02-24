Almanya’nın başkenti Berlin’de kiralar beş yıl süreyle donduruldu.

Fotoğraf: Reuters

Son araştırmalar, Alman ailelerin hızla artan kiralar nedeniyle büyük kentleri terk etmeye başladığını ortaya koymuştu.

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Deutsche Welle’nin haberine göre 1.4 milyon ev bulunan Berlin’de, yasa uyarınca kiralara metrekare başına 9,80 avro ücret tavanı getirildi. Şu anda kiralar metrekare başına 11.60 avroya kadar çıkıyor.

Kenstel gelişimden sorumlu senatör Katrin Lompscher’a göre bu düzenlemeyle ‘Berlin’deki kira seviyesi rayına oturacak.’

Lompscher, “Hükümetin herkesi ev sahibi etme sorumluluğu var. Böylesi bir düzenleme yasal incelemeye tabi olacak olsa da, biz uygulama kısmının olumlu olacağından eminiz” diye konuştu.

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Yeni yasa 2014’te tamamlanmış binaları içermiyor. 2022 yılından sonra ise kiralara yapılacak zamlar, enflasyon oranının yüzde 1.3’ünden fazla olamayacak. Bu kurala uymayan ev sahiplerini ise 500 bin avro’luk (3.3 milyon TL) ceza bekliyor olacak.