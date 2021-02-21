Berlin’de Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler ortak ‘inanç merkezi’ni paylaşacak

Almanya’nın başkenti Berlin’de 47 milyon avroluk (396 milyon 622 bin 603 TL) binada, merkezi bir toplantı alanına bağlı kilise, cami ve sinagog yer alacak.

Fotoğraf: Kuehn Malvezzi

‘Dinler arası işbirliği ve diyalogda yeni bir girişimi simgelemesi’ planlanan ‘House of One’ adlı binanın temeli 27 Mayıs’ta yapılacak törenle atılacak.

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Berlinli mimarlar Kuehn Malvezzi tarafından tasarlanan binada merkezi bir toplanma alanına bağlı bir kilise, bir cami ve bir sinagog bulunacak. Toplanma alanındaki etkinliklere ve tartışmalara diğer inanç ve mezheplerden -inançsızlar da dahil- insanlar da davet edilecek.

Projenin başlamasına yardımcı olan Hristiyan ilahiyatçısı Roland Stolte şunları söyledi: “Fikir oldukça basit. Bu üç dinin her birinin kendi kimliğini korurken bir arada yaşayabileceği bir ibadet ve öğrenme evi inşa etmek istedik.”

Federal hükümet ve Berlin eyaleti projenin maliyetine 30 milyon avro (253 milyon 163 bin 363 TL) katkıda bulunurken, dokuz milyon avro (75 milyon 949 bin 9 TL) da bağışlardan geldi. Aralık ayında başlatılan yeni bir girişiminin yaklaşık sekiz milyon avroluk boşluğu doldurması bekleniyor.