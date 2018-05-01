Berlin’de 1 Mayıs gerilimi: Polis PKK bayrağı taşıyanları gözaltına alacak

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Berlin’de bazı sol grupların 1 Mayıs yürüyüşü sırasında Almanya’da yasak olan PKK bayrakları taşıyacaklarını duyurmaları üzerine polisin önlem alacağı açıklandı.

Bazı sol gruplar, polise resmi bildirimde bulunmadan geleneksel olarak düzenledikleri “Devrimci 1 Mayıs” yürüyüşünde PKK bayraklarının taşınması yasağının kitlesel bir şekilde delineceğini duyurmuştu.

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Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, PKK bayrağı taşınacağı açıklamaları nedeniyle gösterilerin yakından takip edileceğini söyledi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Geisel gösteri sırasında suç eylemlerinin cezalandırılması gerektiğini ancak polisin ihtiyatlı davranarak olay çıkmasını engelleyecek bir tutum izleyeceğini dile getirdi.

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Berlin’de görev yapacak polislerin ekip başkanı Siegfried-Peter Wulff ise yasak olan bayraklara uzun süre göz yumulmayacağını belirtti.

Polisin gösteriyi durdurmayacağını veya dağıtmayacağını dile getiren Wulff, ancak gösterinin filme çekileceğini ve bu bayrakları taşıyan kişilerin uygun ortamda gözaltına alınacağını söyledi.