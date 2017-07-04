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Berlin Teknik Üniversitesi, Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora verdiğine ‘pişman oldu.’

Yıldırım, Berlin Teknik Üniversitesi’nden 2011 yılında fahri doktora almıştı.

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Bunun üzerine geçen yıl Almanya Kürt Toplumu, üniversiteye mektup yazarak, Yıldırım’ın muhalefete yönelik baskı ve Türkiye’nin ‘diktatörlüğe’ dönüşmesinde önemli rol oynadığını dile getirmiş ve fahri doktora unvanının geri alınmasını talep etmişti.

‘Geri alınması mümkün değil, hukuk izin vermiyor’

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de hükümetin eleştirel akademisyenlere yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, Yıldırım’ın konuyla ilgili tutumunun kınanması gerektiği ifade edildi.

“Berlin Teknik Üniversitesi 2011’de Binali Yıldırım’a fahri doktora verdi ancak Yıldırım’ın bugün olsa böyle bir ödül alamayacağını açıkça vurgulamaktadır” denen açıklamada, ödülün geri alınmasının mümkün olmadığı, bunun sebebinin de mevcut hukuki durumun buna izin vermediği bilgisine yer verildi.

‘Ağzı yanan’ üniversite, ‘ince eleyip sık dokuyacak’

Yıldırım’a doktora verdiği için ‘ağzı yanan’ üniversite, bundan sonra verilecek fahri doktoralar için daha eleştirel bir gözle hareket edileceğini ve her kişi için detaylı değerlendirme yapılacağını kaydederek, akademik yetkinliğin esas nokta olacağını bildirdi.

Açıklamada, üniversitenin Türkiye’deki güncel durumun kamuoyunun gündeminde kalmasına katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.