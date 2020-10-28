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Yaramazlara biraz batar!

Berlin, ‘seyahat uyarısı’nı güncelledi: Türkiye’deki dört kentin muafiyeti kaldırıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı güncelledi.

Fotoğraf: Reuters

Almanya, Türkiye’den dönenlere, ülkeden ayrılmalarından 48 saat öncesinden PCR testi yaptırmalarını şart koşuyor, eğer sonuç negatifse gelmelerine izin veriyor.

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Berlin; Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya kentlerini seyahat uyarısı kapsamı dışında bırakmıştı. Almanya, bu uyarıyı yaptığı bölgeler için vatandaşların zorunlu olmayan seyahatten kaçınmaları çağrısında bulunuyor.

DW Türkçe’nin haberine göre bakanlık uyarıyı güncelleyerek Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’yı da seyahat uyarısı kapsamına aldı. Uyarı, 9 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

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