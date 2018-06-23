Berlin seçim gözlemcisi vekile giriş izni vermeyen Ankara’ya tepkili: Kural ihlali

Almanya, Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun 24 Haziran seçimleri için Türkiye’ye giderek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi olarak görev yapmasının engellenmesinin uluslararası kuralların ihlali olduğunu savundu.

Türkiye, 24 Haziran’da gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Türkiye’ye gidecek AGİT seçim gözlemcisi heyetinde yer alan Hunko’nun yanısıra İsveç Yeşiller Partisi milletvekili Jabar Amin’in Türkiye’ye girişine izin vermemişti.

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Türkiye, kararına gerekçe olarak Batılı politikacıların ‘PKK yandaşlığı yaptığını’ öne sürmüştü.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye’nin uyguladığı seyahat yasağının söz verdiği kurallarla bağdaşmadığını söyledi. Sözcü “Ev sahibi ülkenin gözlemci ekibinin bileşenleri konusunda hiçbir şekilde etki sahibi olmaması gerekiyor. Gözlemcilerin görev yapmasının engellenmesi uluslararası kuralların ihlali anlamına geliyor” diye konuştu.

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AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) de iki milletvekilinin Türkiye’ye alınmamasını eleştirerek, “AGİT Parlamenter Asamblesi, iki seçim gözlemcisinin girişlerinin iddiaya göre geçmişte sarf ettikleri siyasi görüşleri nedeniyle reddedilmesi konusunda üzüntülerini ifade ediyor” dedi.

Türkiye’nin almış olduğu karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirten AGİTPA, şöyle devam etti: “Karar, uluslararası seçim gözlemi grubunun işlerini olumsuz etkileyebilir. Her ülkenin kendi topraklarına girecek insan kendisinin belirleme hakkı var. Ancak Türkiye’nin daveti üzerine oluşturulan seçim gözlemcisi grubunun, görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi de gerekiyor.”