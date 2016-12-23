Berlin saldırısının zanlısı Milano’da öldürüldü

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Noel pazarına yönelik saldırının faili olduğu düşünülen 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri İtalya’nın Milano kentinde polis tarafından öldürüldü.

19 Aralık’ta şehrin gözde caddelerinden Kurfürstendamm’daki Noel pazarına yönelik saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Ajanslara göre şüpheli Milano’daki bir banliyö tren istasyonunda polisin kimlik sorması üzerine ateş açarak bir polisi yaraladı; çatışma sonucunda da vurularak öldürüldü.

İtalyan polisi şüphelinin parmak izi incelemesinin, Berlin’deki kamyon saldırısının sorumlusu olduğunu ortaya koyduğunu duyurdu.

Saldırının gerçekleştiği TIR’ın şoför koltuğunun altında Alman polisinin bulduğu kimliğin 1992 doğumlu Tunuslu Anis Amri’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Almanya tüm Avrupa Birliği çapında saldırganı aramaya başlamış, Berlin saldırganını yakalamaya yarayacak bilgi getirene 100 bin avro para ödülü vereceği bildirilmişti.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, ‘tehlikeli’ olarak nitelendirilen Amri’nin, uzun süredir güvenlik birimleri tarafından takip edilen biri olduğu, ancak yeterli hukuki dayanak bulunmadığı için yakalanamadığı iddia ediliyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırının ardından ‘zanlının koruma veya sığınma arayan bir göçmen çıkması halinde bunu sineye çekmenin çok zor olacağını’ söylemişti.