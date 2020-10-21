Berlin Müzeler Adası’ndaki 70 tarihi esere saldırı: Alman medyası komplo teorilerine bağladı

Beş ünlü müzeye ev sahipliği yapan UNESCO Kültür Mirası listesindeki Berlin Müze Adası’nda en az 70 esere yağlı bir sıvı püskürtüldü. Dışarıya duyurulması iki hafta süren bu olay, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman tarihinde, sanata ve antik eserlere yapılan en büyük saldırılardan biri olarak tanımlanıyor.

Fotoğraf: Vikipedi

Yetkililerin açıklamalarına göre, düzinelerce eserin üzerine püskürtülen yağlı sıvı hasara neden olmuş ve gözle görülür lekeler bırakmış.

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Alman medyası, saldırıları, geçtiğimiz aylarda ‘corona inkarcıları’ tarafından sosyal medya kanalları aracılığıyla yayılan komplo teorilerine bağladı.

Bu teorilerden biri, saldırılara ev sahipliği yapan müzelerden biri Bergama Müzesi’nin, Zeus Sunağı’nı barındırdığı için ‘küresel satanizm sahnesinin’ merkezi olduğunu iddia ediyor.

Almanya’nın ünlü komplo teorisyenlerinden Attila Hildmann, Alman başbakanı Angela Merkel’in sunağı ‘insanları kurban etmek için’ kullandığını öne süren mesajlar yayınlamıştı.

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Eserler ayrıca Neues Müzesi, Alte Nationalgalerie ve başka yerlerde de saldırıya uğradı.