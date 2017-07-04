Berlin Moda Haftası’nda protesto: Deri için hayvanlar ölüyor

Berlin Moda Haftası protestoların gölgesinde başladı.

Almanya’da 4-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, her türden kıyafeti barındıran 10’dan fazla ticari fuarı ve moda platformunu bir araya getiriyor.

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Yılda iki kez düzenlenen etkinliklere yaklaşık 100 bin konuk bekleniyor. Ne var ki Berlin Moda Haftası’nın ilk ziyaretçileri hayvan hakları savunucuları oldu.

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA), Berlin Moda Haftası’nı protesto etti.

Berlin’de bir araya gelen PETA üyeleri, ‘Deri için hayvanlar ölüyor’ yazılı döviz açtı. Grupta bulunan üç ‘model’ de kafalarına hayvan maskesi geçirerek elbiselerdeki deri kullanımına karşı çıktı.

PETA aktivisti Christian Steiner, küresel deri endüstrisinin yılda 1 milyar hayvanın ölümüne neden olduğunu belirterek, deri ürünleri kullananlara bunu yeniden düşündürmeyi amaçlayarak eylem yaptıklarını söyledi.

Steiner şunları söyledi: “Neredeyse tüm tasarımcıların şovlarında, aksesuarlarında, ceketlerinde, çantalarında ve ayakkabılarında deri var. Sadece tasarımcılar değil ziyaretçiler tarafından da fark edilmek istiyoruz. Deri giymek zorunlu değil, alternatifler var.”