Berlin izin vermemişti: Erdoğan Almanya’da seçim kampanyası yapmayacak

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Almanya’da kampanya düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.

Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarlamıştı.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Ankara’dan yapılan açıklamada “Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya’da Türk vatandaşlara yönelik konuşma yapması planlanmıyor” denildi.

Bakanlık açıklamasında, Almanya’da Avrupalı olmayan siyasetçilere seçimlerden üç ay önce seçim etkinliği düzenlememe yönündeki yasağa atıfta bulunularak, “Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli” ifadesine yer verildi.

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Türk siyasetçilere özel yasa

16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya’da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Erdoğan’ın iptal kararlarını ‘Nazi uygulamalarına’ benzetmesi, Almanya’da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine geçen yıl haziran ayının sonunda Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Maas, “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek” şeklinde konuştu. Maas, “Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli” dedi.

Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, ‘yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını’ belirtti.