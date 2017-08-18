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Berlin istedi: AB, Türkiye’ye yapılan mali yardımlarda kesintiye hazırlanıyor 

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Avrupa Birliği (AB), üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan mali yardımlarda kesintiye gitmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle Türkçe’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye’ye 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 4 milyar 450 milyon avro yardımda bulunmayı planlayan AB, Almanya’nın girişimleri sonucunda ‘kesinti’ kararı aldı.

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Birkaç yüz milyon avro

AB diplomatik kaynakları, mali yardımlarla ilgili sonbaharda yapılacak değerlendirme toplantısı sonrasında, birkaç yüz milyon avroluk kesinti yapılmasını beklediklerini ifade etti.

‘Türk hükümetinin ilgisi azaldı’

Türkiye’ye demokrasi ve yönetişim ile hukukun üstünlüğü ve temel haklar için toplam 1 milyar 581 milyon 400 bin avro mali yardım öngörüldüğünü hatırlatan bir AB yetkilisi şunları söyledi: “Örneğin bu mali destekle yargı reformu, hakim ve savcıların eğitimi gibi demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi amacıyla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi öngörülüyordu ancak Türk hükümetinin bu alanda ilgisi azaldı.”

Altı yılda yaklaşık 4.5 milyar avro

AB üyeliğine hazırlık çerçevesinde Türkiye’ye 2014 ila 2020 yılları arasında 4 milyar 450 milyon avro yardım yapılması öngörülüyor. Şu ana kadar bu ödemelerin sadece ufak bir bölümünün gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatadandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.

Merkel hükümeti, Türkiye’ye yapılan mali yardımların gözden geçirilmesini istemişti.

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