Berlin, Fransa’yı ‘corona’da yüksek riskli bölge ilan edecek

Almanya, Fransa’yı Covid-19 için yüksek riskli bölge ilan etmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

FAZ gazetesinin haberine göre bugün yürürlüğe girmesi beklenen karar Robert Koch Enstitüsü tarafından duyurulacak.

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Fransa’nın bazı bölgelerinde son yedi günde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 200’ü üstünde seyrediyor. Covid-19 salgınının bir bölgedeki etkisini belirlemek için kullanılan bu sayı, Paris’in merkezinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 600’ü bile aştı.

Covid-19’la mücadeleye odaklanan dünkü Avrupa Birliği (AB) zirvesi kapsamında başkent Berlin’de gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Bu denli yüksek insidans gördüğümüzde bu gereklilik oluyor… Hemen hemen otomatik bir süreç” dedi.

Merkel şöyle devam etti: “Bunun siyasi bir kararla ilgisi yok fakat bu örnekte olduğu gibi insidans oranının uzun süredir 200 bareminin üstünde kaldığını gördüğümüzde bu yüksek riskli bölge tanımını gerektiriyor.”

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Almanya, yüksek riskli kategoriye alınan bölgelere, ülkeye girmeden önce negatif test sonucu sunma zorunluluğu, 10 gün karantina ve katı sınır uygulamaları gibi bazı seyahat kısıtlamaları getiriyor.

Berlin, Avusturya’nın Tirol bölgesi ve Çekya’yı da aynı kategoride değerlendirirken, Merkel dün yüksek riskli kategoriye alınsa dahi Fransa’ya bazı konularda iltimas geçilebileceğine dair ipucu da verdi.

Fransız AFP ajansına göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın AB işlerinden sorumlu bölümü, iki ülke arasındaki sınırın açık kalması için müzakereler yürütüyor.