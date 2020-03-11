Berkin’in ölümünün altıncı yılında Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor

Gezi eylemlerinde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kalan Berkin Elvan’ın ölümünün bugün altıncı yıldönümü. Elvan ailesinin adalet arayışı sürüyor.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan abla Gamze Elvan “Hayat sadece Berkin’i çalmadı bizden. Benim ve ortanca kardeşimiz Özge’nin de çocukluğunu çaldılar” dedi.

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Yıllardır adalet beklediklerini belirten abla Elvan şunları söyledi: “Kardeşimi öldüren katil Van’da halen görevde. O polise ‘Berkin’i vur’ diyen kişi halen görevde. Vuran kişi de, talimat veren de faildir. O adam şu an çocuğunu seviyor. Benim annemin ise kolları boş.”

Baba Sami Elvan da mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizerek şunları anlattı: “Polis hedef alarak çocuğumu vurdu. Görüntüler ortadayken dosyada devlet eliyle delil karartılmak isteniyor. Bu dosyanın üzerinde bir el olduğu zaten çok belli. Uğur Kaymaz’ın, Ceylan Önkol’un katilleri yargılansaydı bugün belki benim oğlum yaşıyor olacaktı. Bizler, çocuklar ölmesin, Berkin’ler yaşasın diye mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz”.

Berkin Elvan bugün saat 14.00’te Feriköy’deki mezarı başında anılacak. Bir sonraki duruşma 18 Mart’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.