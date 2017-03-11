Berkin Elvan’ın babası: Berkin doğanın kanunuyla gitmedi, onu birileri elimizden aldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, “Berkin doğanın kanunuyla gitmedi, Berkin’i birileri bizim elimizden aldı. O yüzden de 16 Haziran’dan bugüne yaşanan sürecin bir saniyesi bile aklımızdan çıkmıyor” diye konuştu.

Berkin’in ölümünün 3’ncü yıldönümünde Birgün’den Zeynep Kuray’a konuşan Sami Elvan, Berkin’i vuran polislerin kimliklerinin, görüntülerde belli olmasına rağmen, devlet tarafından gizlendiğine dikkat çekerek hazırlanan iddianamede polisler yerine Berkin’in suçlandığına işaret etti: “Hastanede emniyetin düzenlediği tutanakta Berkin’in eşyaları arasında yedi torpil bulunduğu yazarken; iddianamede ise bu torpil sayısının 11 olduğu ve üçerli, dörderli şekilde bantlandığı, cebinden sapan ile demir bilye çıktığı ve bunların da emniyette saklı olduğu belirtiliyor. Bu nasıl bir çelişki? Burada öldürülmüş bir çocuk var ve o yargılanıyor.”

6 Nisan’da görülmeye başlanacak davanın sadece ailesini değil, tüm Türkiye toplumunu ilgilendirdiğini belirten Elvan, “14 yaşındaki bir çocuğun hiçbir siyasi görüşü olamaz; hiçbir fikrinin yerinde olduğunu düşünmüyorum, çünkü o daha bir çocuk. Ama devlet bilinçli bir şekilde vuran polisleri sakladı” diye konuştu.

Oğlunun ölümünün üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü acıyı hissettiğini ifade eden Elvan, “Geriye baktığımızda, eceliyle ölenlerin kaybını bir şekilde kabullenebiliyorsun, doğanın kanunudur diyorsun ama Berkin öyle değil; Berkin doğanın kanunuyla gitmedi, Berkin’i birileri bizim elimizden aldı. O yüzden de 16 Haziran’dan bugüne yaşanan sürecin bir saniyesi bile aklımızdan çıkmıyor” dedi.

‘Üç yıl geçmesine rağmen hala hedef gösteriliyor’

Farklı iddialarla çocuğunun hala hedef gösterildiğini ifade eden Elvan, “Benim çocuğumun Taksim’de vurulduğunu iddia edenlerden, o sabah ekmek almaya gidişiyle dalga geçen ve terörize eden mizah dergilerine kadar, ölümünün üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hâlâ oğlumu hedef gösterenler var” dedi.

İktidarın ‘kadrolu’ mizah dergisi olarak bilinen Misvak, Berkin Elvan’ı ‘polise kaldırım taşı atan korkunç yüzlü bir militan’ olarak resmetmişti.

Anne Gülsüm Elvan da çocuğunu hedef gösterenlere tepki gösterdi: “Bu çocuk 14 yaşında, utanın. 18 yaşından küçüklerin isimleri gazetelerde açık yazıldığı zaman, çocuktur diye gazetecilere ceza yağdıran bu devlet benim 14 yaşındaki çocuğumu ‘terörist’ ilan edebiliyor. O Misvak dergisi oğlumu tankın önünde çizmiş, yargılanan darbecilere ise, ‘Ekmek almaya gidiyordum’ dedirterek güya mizah yapmış. Bu nasıl bir anlayış?”

Yaklaşan referanduma ilişkin de konuşan anne Elvan, tavrının net olduğunu da sözlerine ekledi. Elvan, “Sadece benim oğlum için değil; üç aylık Miray bebek, buzdolabında saklanan Cemile gibi çocukların öldürülmemesi için tabii ki ‘Hayır’ diyorum” dedi.