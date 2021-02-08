Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın tutuklanması talep edildi

CANAN COŞKUN

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 4 Şubat Perşembe günü katılmadığı eyleme dahil edilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklamaya sevk edildi.

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Savcılık, Elvan’ın eyleme silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmadığını ileri sürdü. Savcılığın, Elvan’ın aralarında bulunduğu 33 kişiyle bu yöndeki talebini nöbetçi sulh ceza hakimliği karara bağlayacak.

‘Birleşik Mücadele Güçleri’ adlı grup “Faşizme karşı birleşelim” diyerek 4 Şubat’ta Kadıköy’de buluşma çağrısında bulunmuştu. Polisin müdahale ettiği buluşmada 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gezi eylemleri sırasında evinin bulunduğu Okmeydanı’nda polisin gaz fişeği ile başından vurduğu Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan da vardı. Elvan, dört gün Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutuldu.

Elvan’a eyleme katılmış gibi sorular yöneltildi, 2017’de Facebook hesabından Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın bulunduğu Leman dergisinin kapağını paylaşması soruldu.

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İfade tutanağı değiştirildi

Elvan, emniyetteyken bir başka gelişme daha yaşandığı ortaya çıktı. Avukatlarının savcılığa sunduğu dilekçeye göre, Özge Elvan’ın ifadesinin alındığı 6 Şubat Cumartesi günü güvenlik şube müdürlüğündeki polisler avukatlarına Elvan’ın Facebook hesabının adresinin yanlış yazıldığını, bu nedenle ifade tutanağının düzeltileceğini söyledi.

Avukatlar, emniyetten çıktıktan sonra yeni ifade tutanağında Özge Elvan’ın teşhis amacıyla çekilen fotoğrafının değiştirildiğini ve tutanaktaki avukat beyanı bölümünün çıkarıldığını gördü. Dilekçede, ilk tutanaktaki fotoğrafta Özge Elvan’ı işaret eden bir polis memuru olduğu, değiştirilen tutanaktaki fotoğrafın ise yine aynı yerde çekildiği ancak karede Elvan’ı işaret eden polisin bulunmadığı belirtildi. Avukatlar, bu durumun ‘Özge Elvan’ın hedef gösterildiği ve bu nedenle gözaltına alınmış olduğu hususunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ölçüde açığa çıkardığını’ belirtti.

Tutuklamaya sevk gerekçesi: İhtara rağmen dağılmama

Gözaltındaki 61 kişi bugün Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltındaki kişilerin ifadesini dokuz ayrı savcı aldı. Savcılık sorguları tamamlandıktan sonra 33 kişi ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri’ iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi. 20 kişi hakkında adli kontrol uygulanması talep edilirken sekiz kişi de hakimliğe sevk edilmeden serbest bırakıldı.

Elvan’ın avukatı Deniz Özen, Özge Elvan’ın eyleme katılmadığını, eylemin yapılacağı rıhtımdan 10 dakika uzaklıkta bir sokaktan gözaltına alındığını söylemişti. Arkadaşlarıyla birlikteyken polis tarafından GBT kontrolü için durdurulan Elvan ve arkadaşları, bu işlemin yapılacağı söylenerek gözaltı otobüsünün bulunduğu Caferağa Spor Salonu’na kadar getirilmiş ve gözaltına alınmıştı. Elvan’ın ifadesi 6 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde tamamlanmış ancak başka herhangi bir işlem yapılmamıştı.

İstanbul Valiliği’nin 5 Şubat’taki açıklamasında gözaltına alınanlardan 58’inin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülürken yedi kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtilmişti.