Özge Elvan’ın ifadesi alındı; yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

CANAN COŞKUN

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 4 Şubat Perşembe günü katılmadığı eyleme dahil edilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın ifadesi alındı. Avukatı Deniz Özen’in verdiği bilgiye göre Elvan’ın yarın İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Elvan’ın ablası Gamze Elvan, Twitter hesabından kardeşinin yemeklerin kötü olması nedeniyle şekerli suyla beslendiğini duyurdu.

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‘Birleşik Mücadele Güçleri’ adlı grup “Faşizme karşı birleşelim” diyerek 4 Şubat’ta Kadıköy’de buluşma çağrısında bulunmuştu. Polisin müdahale ettiği buluşmada 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gezi eylemleri sırasında, evinin bulunduğu Okmeydanı’nda polisin gaz fişeği ile başından vurduğu Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları da vardı.

Avukatı Deniz Özen, Özge Elvan’ın eyleme katılmadığını, eylemin yapılacağı rıhtımdan 10 dakika uzaklıkta bir sokaktan gözaltına alındığını söylemişti. Arkadaşlarıyla birlikteyken polis tarafından GBT kontrolü için durdurulan Elvan ve arkadaşları, işlemin yapılacağı söylenerek gözaltı otobüsünün bulunduğu Caferağa Spor Salonu’na kadar getirilmiş ve gözaltına alınmıştı.

İstanbul Valiliği’nin dünkü açıklamasında, gözaltına alınanlardan 58’inin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülürken yedi kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirtildi.