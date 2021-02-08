Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları adliyeye sevk edildi

CANAN COŞKUN

İstanbul Kadıköy’de 4 Şubat Perşembe günü katılmadığı eyleme dahil edilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Elvan’ın katıldığı öne sürülen eylemde gözaltına alınan toplam 61 kişinin getirildiği adliyenin çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Adliye binasına yalnızca avukatlar ve duruşması olanlar alınırken, binanın önündeki metro çıkışında da insanlara kimlik kontrolü yapıldı.

Avukatlardan alınan bilgiye göre gözaltındaki kişilerin ifadesini dokuz ayrı savcı alacak.

‘Birleşik Mücadele Güçleri’ adlı grup “Faşizme karşı birleşelim” diyerek 4 Şubat’ta Kadıköy’de buluşma çağrısında bulunmuştu. Polisin müdahale ettiği buluşmada 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gezi eylemleri sırasında, evinin bulunduğu Okmeydanı’nda polisin gaz fişeği ile başından vurduğu Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları da vardı.

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Avukatı Deniz Özen, Özge Elvan’ın eyleme katılmadığını, eylemin yapılacağı rıhtımdan 10 dakika uzaklıkta bir sokakta gözaltına alındığını söylemişti. Arkadaşlarıyla birlikteyken polis tarafından GBT kontrolü için durdurulan Elvan ve arkadaşları, bu işlemin yapılacağı söylenerek gözaltı otobüsünün bulunduğu Caferağa Spor Salonu’na kadar getirilmiş ve gözaltına alınmıştı. Elvan’ın ifadesi 6 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde tamamlanmış ancak başka herhangi bir işlem yapılmamıştı.

İstanbul Valiliği 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada gözaltına alınanlardan 58’inin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürerken yedi kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirtti.