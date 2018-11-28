Berkin Elvan davası: Tanıklar ‘Tanımıyoruz, bilmiyoruz’ dedi, sanık polis tutuklanmadı

İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davasında, sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi.

Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013’te vurulan Elvan, 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polis Fatih Dalgalı’ya ‘olası kastla öldürmek’ suçundan dava açılmıştı.

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İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde polisin tutuksuz yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması bugün görüldü.

Tanık polisler: Hatırlamıyorum, tanımıyorum

Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi.

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Tanık olarak ifade veren polis Davut A. olay günü Taksim’de görev yaptığını, akşam Mecidiyeköy tarafına geçtiğini, Okmeydanı tarafına kesinlikle geçmediğini söyledi. Tanık, olaya ilişkin görüntüler izletildiğinde de sanığı tanımadığını söyledi.

Tanık polis İsmail S. ise şunları söyledi: “Bu grupta iki sene kadar çalıştım ama sanık Dalgalı’yı hatırlamıyorum. Grupta gazcı olarak çalışanları da hatırlamıyorum. Olayların olduğu gün nerede görevli olduğumu da hatırlamıyorum. O dönem çok yoğun çalışıyorduk.”

Olay gününe ilişkin görüntüler izletilince tanık İsmail S., sanığın da gösterilmesi üzerine “Grubun arkasında dururduk. Hatırlamıyorum. Tanımıyorum” dedi.

Duruşmaya Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve avukatlar katıldı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da duruşmayı izledi.

Aileden tepki

Anne Gülsüm Elvan, polislere tepki gösterip salondan çıktı.

Baba Sami Elvan ise duruşma salonunda şunları kaydetti: “1986’da tekstil firmasında çalıştım. Daha sonra ayrıldım. 40 kişi vardı. En az 10 kişiyi sayarım. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki; iki yıl beraber çalıştığı kişiyi hatırlamıyor. Böyle bir şeye inanılamaz. Namusu, şerefi üzerine yemin ediyorlar. Bizi tekrar tekrar yakmayın, adalete açım sayın yargıcım.”

Daha sonra dinlenen polisler de sanığı görüntülerdeki kişiye benzetemediklerini, bazıları da hatırlamadıklarını söyledi.

Elvan ailesinin avukatları, sistematik şekilde delil karartıldığını belirterek sanığın tutuklanması gerektiğini savundu.

Tutuklama talebine ret

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talebi duruşmaları takip etmesi ve kaçma şüphesinin olmaması gerekçesiyle reddetti.

Sanığın teşhisi konusunda dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 23 Ocak 2019’a erteledi.

‘Sonuna kadar mücadele edeceğim’

Duruşmanın ardından avukatlarıyla birlikte adliye önündeki meydanda konuşan baba Elvan, tanıkların yalan beyanda bulunduklarını söyledi.

Elvan şunları kaydetti: “Yanında çalışan, arkadaşını tanımayan polisler ve birlikte çalıştığı, devamlı yemek yediği, evinden daha çok beraber olduğu arkadaşını tanımadığını hepimiz şahit olduk. Açık açık Türkiye kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar. Hakim ne sorarsa sorsun ‘Bilmiyorum, görmedim, duymadım…’ Bu cevapları veriyorlar. Sabredeceğim. Sonuna kadar mücadelemi edeceğim. Adalete açım.”