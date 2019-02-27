Berkin Elvan davası: Polise tutuklama yok, olay yerinde keşif yapılacak

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin ateşlediği biber gazı fişeğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’a ilişkin davada mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

1999 doğumlu Berkin Elvan, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Okmeydanı Mahallesi’nde 6 Haziran 2013 polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te hayatını kaybetmişti.

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İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık polis Fatih Dalgalı SEGBİS’le katıldı.

Yine SEGBİS’le bağlanan tanık polisler de Dalgalı’yı tanımadıklarını, o dönem olayın yaşandığı yerde görev almadıklarını anlattı.

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Avukat-hakim tartışması

Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, beyanda bulunurken bir hakimin telefonuna baktığını, kendisiyle ilgilenmediğini söyledi.

Atalay şunları kaydetti: “Hiçbir avukatın şunu kabul etmesi mümkün değil. Bir ölümün olduğu dosyada bir hakimin avukat beyanda bulunurken telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez. Kendinize gelin.”

Üye hakim de Atalay’a bağırarak “Siz benim neye baktığımı bilemezsiniz. Yorum yapmak haddiniz değil. Siz kendinize gelin. Sizi ilgilendirmez” dedi.

Mahkeme başkanı araya girerek duruşmaya devam etti.

Keşif yapılacak

Mahkeme, Elvan ailesinin avukatlarının olay yerindeki keşif incelemesine yönelik taleplerini kabul etti. Keşfin 10 Nisan’da saat 10.30’da yapılmasına hükmedildi. Keşif yerinde güvenlik önlemi alınması için güvenlik güçlerine yazı yazılması istendi. Polisin tutuklanması talebi de reddedildi.