Berkin Elvan davasında mütalaa: Polis memuru Fatih Dalgalı, Berkin’i taksirle vurmuş

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili olduğu iddiasıyla polis memuru Fatih Dalgalı’nın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

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Buna göre Dalgalı’nın ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Türk Ceza Kanunu’na göre bu suçlama dokuz yıla kadar hapis öngörüyor. Dalgalı hakkında hazırlanan iddianamede ‘olası kastla öldürme’ suçundan cezalandırılması talep ediliyordu. Bu suçlama müebbet hapis cezası öngörüyor.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan 19’uncu duruşmaya Elvan ailesi ve avukatlarının yanısıra sanık polis Dalgalı’nın avukatları katıldı.

Sanık Dalgalı ise yine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla başka şehirden duruşmaya katıldı.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı izlemek için salondaydı.

Duruşma başlamadan kısa bir süre önce Dalgalı’nın avukatları mahkeme kaleminin bulunduğu koridordan çıkarak salona alındı. Bekletildikleri yere sivil halkın giremeyeceği, adliye çalışanlarının giriş kartıyla girebildiği bir yerdi.

‘Adaletsizlik krizi’

Davaya geçtiğimiz hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararıyla Gezi Parkı davasına başkanlık yapan hakim Galip Mehmet Perk atanmıştı.

Perk’in Gezi Parkı davasında eylemlere “Vandallık” demesi, Ali İsmail Korkmaz’a ölümcül tekmeyi atan polis Mevlüt Saldoğan’ı mağdur olarak davaya katması ve kendi adına açılan bir Twitter hesabından Berkin’e “Terörist” denen bir tweeti beğenmesi tepki yaratmıştı. Ancak duruşmada mahkeme heyeti yerini alınca Perk’in heyette olmadığı anlaşıldı. Mahkeme başkanı, asıl başkanın henüz göreve başlamadığını, kendilerinin geçici olarak görev yaptığını söyledi ve savcının esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Bunun üzerine Elvan ailesi avukatlarından Can Atalay söz aldı.

Atalay, Türkiye’de bir adaletsizlik krizi yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Bir adaletsizlik krizi yaşıyoruz. Dava karara çıkmak üzereyken eski başkan telkin yoluyla görevden alındı. Yerine atanan hakim Galip Mehmet Perk Gezi direnişini vandallık şeklinde tanımlamıştır. Hakim Perk, Gezi Parkı davasında Ali İsmail Korkmaz’a ölümcül tekmeyi atan polis Mevlüt Saldoğan’ı ayağı incindiği gerekçesiyle davaya müşteki olarak kabul etti. Hakim Perk’in adına açılan bir Twitter hesabından Berkin’e terörist denilen tweet beğenildi. Bunlar Perk’in dosyadan çekilmesi için yeterli sebeplerdir. Yürütme yargıya bu kadar pervasızca müdahale ederken biz hakimi reddetmiyoruz çünkü bu bir sistem sorunudur. Bu yüzden çekilmesi gerekir.”

Savcı: Dosyadakiler olayı aydınlatmaya yeter

Atalay’ın ardından Elvan ailesi avukatlarından Akçay Taşçı söz aldı ve esas hakkındaki mütalaanın okunmasını istedi.

Talep üzerine okunan mütalaada Dalgalı’nın işlediği suçtan önce Berkin’in üzerinden çıktığı iddia edilen şeyler yazılıydı. Mütalaada, Dalgalı’nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtti. Savcı, Dalgalı’nın ‘bilinçli taksir’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Bir sonraki duruşma 18 Haziran’da

Heyet, bir sonraki duruşmanın 18 Haziran saat 10:30’da yapılmasına karar verdi. Bu duruşmada Elvan ailesi ve sanık polis esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunacak.