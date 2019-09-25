Berkin Elvan davası: Foça’ya yazılan talimata yanıt yok, aile öfkeli

Gezi eylemleri sırasında İstanbul’da Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada ZET tüfeğiyle (biber gazı fişeği atan tüfek) ilgili araştırma yapılması için gönderilen talimata cevap verilmediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

1999 doğumlu Berkin Elvan, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Okmeydanı Mahallesi’nde 6 Haziran 2013 polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te hayatını kaybetmişti.

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Çocuğun ölümüne ilişkin İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 14’üncü celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık polis Fatih Dalgalı SEGBİS’le Van’dan katıldı. Duruşmada Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ve Özge Elvan da hazır bulundu.

Rapor bekleniyor…

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, görüntülerde sağ kolu dirseğinden sargılı kişinin ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı davranıp davranmadığı ve kusurunun olup olmadığı konusunda İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’ndaki bilirkişilere iletmek üzere Foça Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı yazıldığını ancak cevap gelmediğini belirtti.

Söz alan anne Elvan da bunun üzerine “Bir türlü sonuçlanamıyor yargılama. Anlamış değilim” dedi. Gülsüm Elvan konuştuğu sırada baba Sami Elvan, ağlayarak duruşma salonundan çıktı.

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Elvan ailesinin avukatları da dosyada mevcut raporlara göre karar verilmesini talep ederek yeni raporun beklenmesine gerek olmadığını dile getirdi. Sanık avukatları ise raporun beklenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ZET’çi polislerden Y.Ş. hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine ve haklarında yakalama emri olan tanıklar hakkında da durumlarının araştırılmasına karar verdi. Heyet, bilirkişi heyetine tevdii için Foça Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 13 Kasım’a erteledi.