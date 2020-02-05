Avukatlara göre Berkin’i ‘tali kusurlu’ bulan rapor, bakanlık müdahalesi

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili polisin yargılandığı dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 18 Mart’ta.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 16’ncı duruşmaya Elvan ailesi, Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfı Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz katıldı. Sanık polis Fatih Dalgalı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonu da oldukça kalabalıktı.

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Tanık polisler, ‘FETÖ’ suçlamasıyla kaçak

Mahkeme başkanı Canel Rüzgar, duruşma başlarken dosyaya giren son rapordan bahsetti. Davanın bitmesi için ellerinden geleni yaptığını belirten başkan Rüzgar, dosyanın yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi. Başkan Rüzgar, aynı zamanda dosyada dinlenmemiş üç polis tanık kaldığını, bunlardan bazılarının ‘FETÖ’ suçlamasıyla kaçak olduğunu belirtti. Başkan Rüzgar, verecekleri kararın nihai karar olmadığını da ekleyerek Elvan ailesi avukatlarına söz verdi.

Avukat: Raporlara göre sanık polis nişan alıyor

Elvan ailesi avukatlarından Çiğdem Akbulut, soruşturma aşamasından itibaren dosyaya giren bilirkişi raporlarını özetledi. Akbulut, bu raporlarda Berkin’in vurulduğu sokağın sakin olduğunun ve silahlı herhangi bir eylem olmadığının belirtildiğini hatırlattı. Akbulut, raporlarda sanık polisin kafasını öne eğerek atış yaptığının da aktarıldığını söyledi. Akbulut, bu hareketin nişan almak için yapıldığını kaydederek, dosyaya giren son jandarma raporunda Berkin’in tali kusurlu sayıldığını, bu raporu kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Avukat: Son rapor delil karartıyor

Akbulut’un ardından avukat Can Atalay söz aldı. Atalay, geçen yıl olay yerinde yapılan keşifte polislerin, jandarmaya müdahalede bulunduğunu hatırlattı. Atalay, Berkin Elvan’ı tali kusurlu bulan son raporun, İçişleri Bakanlığı’nın dosyaya müdahalesinin devam ettiğinin göstergesi olduğunu aktardı. Atalay, söz konusu raporun delilleri kararttığını da söyledi. Berkin Elvan vurulduktan sonra sanık polisin atış yapmaya devam ettiğini, Elvan’a yardım edenlere de ateş edildiğini söyleyen Atalay, bu durumun sanığın kastını ortaya koyduğunu belirtti.

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Sanık Dalgalı’nın Berkin Elvan’ı tanımadığını söyleyen Atalay, şöyle konuştu: “Sanık, İçişleri Bakanlığı’nın o dönemki talimatları ve kendi dünya görüşü nedeniyle Okmeydanı’nda birini kastederek öldürmüştür. Sanık, o gün bir Okmeydanlının canını almaya kastetmiştir, bunu Berkin’in canını alarak başarmıştır. Bir çocuğun Okmeydanı’nda, Ramallah’ta, Gazze’de, Batı Şeria’da ya da Diyarbakır Bağlar’da yaşaması kusur değildir. Bunu rapora yazanların rezilliğidir. Bu raporun altında imzası bulunan üç kişi bir çocuğu tali kusurlu sayacak kadar düşkündür.”

Mahkeme, ara kararında bir sonraki duruşmanın 18 Mart’ta yapılmasına karar verdi. Bu duruşmada taraflar esas hakkında beyanda bulunacak. Ardından esas hakkındaki mütalaa açıklanacak.