Berkin davasında yine tutuklama yok: TÜBİTAK raporu utanç verici

RIFAT DOĞAN

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Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili dava 13 Aralık’a ertelendi.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava öncesi polislerin ve güvenlik görevlilerinin adliye çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Adliye binasının metreler ötesinde polisin, duruşma kapısında da güvenlik görevlilerinin arama yaptığı gözlendi.

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan’a duruşma salonu kapısında ‘ince arama’ uygulanacağı söylendi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın tepki göstermesi üzerine uygulamadan vazgeçildi. Duruşmaya baba Sami Elvan, anne Gülsüm Elvan, kardeş Özge Elvan katıldı.

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Gamze İlgezdi, Hilmi Yarayıcı, Ali Haydar Hakverdi, sanatçı Melike Demirağ’ın yanı sıra Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfı Sarısülük ve Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan da seyirci olarak salonda yer aldı.

Adliyede elektrik yokmuş

Geçen günlerde dava avukatlarının tutuklanması nedeniyle, aileyi yalnız bırakmamak için aralarından Özgürlükçü Hukukçular Platformu’nun da bulunduğu hukuk örgütleri duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme, Van Emniyet Müdürlüğü’nde görevli sanık polis F.D.’yi şimdiye kadarki duruşmalarda olduğu gibi yine ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya almaya çalıştı. Ancak sanık bulunduğu adliye binasında elektrik olmadığı için duruşmaya katılamadı.

‘TÜBİTAK görüntüleri iyileştirdi’

Duruşma başlangıcında TRT’nin kurumda TOMA görüntülerinin iyileştirilmesi için yeterli bilirkişi olmadığına ilişkin mahkemeye yazı yolladığı belirtildi.

Mahkeme başkanı Canel Rüzgar, duruşma başında TÜBİTAK’ın iyileştirilmiş TOMA görüntülerini dosyaya gönderdiğini söyledi. Rüzgar, bundan sonraki aşamada tanıklara görüntüleri izlettirip, sorular soracaklarını bildirdi.

Söz alan Elvan ailesi avukatlarından Can Atalay, sanık polisin sorgusu ve teşhisi tamamlanmadığı için duruşma salonunda hazır bulundurulması gerektiğini söyledi. Avukat Atalay, “TÜBİTAK’ın raporu utanç verici. Bazı sayfalardaki fotoğrafların iyileştirme olmadığını siz de görmüşsünüzdür. Bazı fotoğraflar daha da anlaşılmaz hale gelmiştir. En yakın tarihe duruşma tarihi verilmesini, TRT’yle ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz çünkü cevabı hakaret niteliğindedir. Sanığın burada bulunması savunma hakkı açısından da zorunludur” dedi.

‘Sağlıkçılar ve polisler tanık olarak dinlensin’

Duruşma savcısı da TOMA görüntülerinin TÜBİTAK’a ve Jandarma Kriminal Şube’ye iyileştirilmesi için gönderilmesini, iyileştirilecek görüntülerden de olay yerindeki emniyet yetkilerinin kimlik tespitinin yapılması talep etti. Savcı ayrıca olay günü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan personelin ve sanık polisin görev yaptığı kurumdaki polislerin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Elvan ailesi avukatlarından Çiğdem Akbulut ise dava avukatı olan ve geçtiğimiz günlerde meslektaşlarını anımsatarak şöyle dedi: “Operasyonun tek kaynağı, kim olduğu belirsiz bir şahsın Halkın Hukuk Bürosu hakkındaki mesnetsiz iddiaları… Dediği tek doğru şey ‘Kamuoyunda öne çıkan davaları takip ederler, Berkin davası gibi’ sözü. Müşteki de mağdur da biziz. Müvekkillerimiz bizle özdeşleştirilmemeli ama bu davada her avukatlarıyız hem de Berkin bizim de çocuğumuz.”

Sanık polisin avukatı da müvekkilinin dosyadan bağışık tutulmasını talep etti.

Tutuklama yok

Mahkeme sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddederek, TÜBITAK tarafından gönderilen hard disk içindeki görüntülerle ilgili tarafların beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 13 Aralık tarihine erteledi.

‘Arayış tüm toplumun’

Duruşma sonrasında konuşan Sami Elvan, adalet arayışlarının devam edeceğini ve bu arayışın tüm toplumun sorunu olduğunu söyledi.

Avukat Atalay, “Cezaevinde bulunan avukat meslektaşlarımız adına Hasan Ferit Gedik, Ali İsmail, Mehmet Ayvalıtaş adına burada adalet arayışımız sürecek” diye konuştıu.

Taksim Dayanışması Sözcüsü Mücella Yapıcı da Gezi’nin terörize edilmesi çabalarının olduğuna dikkati çekerek buna izin vermeyeceklerini kaydetti: “Gezi dünyanın en barışcıl eylemidir.”