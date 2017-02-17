‘Bergama derin bir nefes aldı’: Altın madeni için verilen ‘ÇED olumlu’ raporu iptal

İzmir’in Bergama ilçesinde kurulması planlanan altın madeni için bakanlığın verdiği ‘ÇED olumlu’ kararı iptal edildi.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş’ye ait altın madeni ocakları projesine 2009 yılında çevre ve şehrcilik bakanlığınca ‘ÇED olumlu’ raporu verilmişti.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve EGEÇEP’in açtığı davada, İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, raporun iptaline karar verdi.

Bakanlık temyiz isteminde bulunarak davayı Danıştay 14’üncü Dairesi’ne taşıdı. Mahkeme kararının hukuk ve usulüne uygun buyunması ve bozulmasını gerektirecek bir neden görülememesi nedeniyle temyiz istemi reddedildi.

‘Doğaya sahip çıkan halkın zaferi’

Bergama Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Gönenç, ÇED raporunda altın madeninin ormana ve su kaynaklarına vereceği zararın hesaba katılmadığını belirterek iptal kararını ‘halkın zaferi’ olarak niteledi: “Dava tutanaklarında belirtildiği gibi ÇED raporunda orman varlığının zarar göreceği, orman üzerinde yaratılacak çevresel etkinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kaynak ve yeraltı sularına etkisinin doğru değerlendirilmediği, ekonomik açıdan kamunun zarara uğratılacağının belirtilmediği görülüyor. Altın madeni açık ocak işletmeciliği projesinin çalışma alanı çevresinde orman köyleri ve yaylalar var. Temiz su kaynakları var. Bu açıdan verilen yargı kararı son derece doğru ve haklı bir karardır. Çünkü bu bölgeye artık kirletici faktörlerin girmemesi gerektiği tescillenmiştir. Bu karar yaşama, doğaya, toprağa, suyuna sahip çıkan halkın zaferidir.”

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise “Bu yargı kararıyla sadece Yerlitahtacı değil Kozak Yaylası da Bergama da derin bir nefes almıştır. Bergama’yı besleyen yer altı içme suyu kaynaklarımız da kurtulmuştur. Dileğimiz Koza AŞ’nin ‘Kapukaya ve Gelintepe’ dosyaları içinde bu kararın emsal alınması, keza hepsi Kozak ekosisteminin parçasıdır” dedi.