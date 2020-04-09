Berfin Özek yüzüne kezzap atan eski sevgilisi hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Berfin Özek, yüzüne kezzap atan ve yargılama sonucunda 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Fotoğraf: DHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, geçen yıl 15 Ocak’ta yaşanan olayda Özek’in yüzünde ağır yanıklar oluşmuş, sağ gözünü kaybeden genç kadın bir dizi ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.

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Özek, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı. “Ozan’ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum” diyerek dilekçe verdiği ileri sürülen Özek, avukatlarını da azletti.

‘Öldüren sevgi istemiyoruz’ şiarımıza ters

Bu gelişme üzerine Özek’e dava sürecinde büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu bundan böyle Özek’le ilgili herhangi bir çalışmada yer almayacağını açıkladı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduk olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği vermiş birçok kadın örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirmemize rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de ‘öldüren sevgi istemiyoruz’ şiarımıza ters düştüğünden bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağız.”

Özek’in azlettiği avukatlarından Nevzat Ercan ise “Bu durumda Ozan Çeltik yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahip” dedi.

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