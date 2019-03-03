Bercan Tutar: Erdoğan’ın Anadolu ülkesini 17 yılda dünya devletine dönüştürmesini hazmedemiyorlar

Bernard Lewis boşuna, “Batı, İslam dünyasını askeri ve coğrafi kodlarla algılar. Anadolu, Mezopotamya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya baktığında bir zamanlar Hıristiyan olan ülkelerini görür” itirafında bulunmamıştı.

Bu nedenle Müslüman coğrafyayıkoruyan her lideri şeytanlaştırmaya çalışırlar. Dolayısıyla ülkemize kimlerin neden saldırdığını iyi biliyoruz.

Sayın Erdoğan’ın Anadolu ülkesini 17yılda bir dünya devletine dönüştürmesini bir türlü hazmedemiyorlar. Siyasi irademize hiza ve istikamet verememenin çaresizliği içindeler.

İşte bu yüzden eğer Reis tökezlerseTürkiye de tökezler. Ve Sayın Erdoğan’ın veciz şekilde ifade ettiği gibi İslam dünyasının çelik çekirdeği konumundakiTürkiye’nin tökezlemesi ise “Umudunu bize bağlamış yüz milyonların tökezlemesidir.”



Bercan Tutar’ın yazısı