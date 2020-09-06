Bercan Tutar: Çin, Almanya ve İtalya gibi ülkelerle Türkiye arasında ‘stratejik empati’ giderek yükseliyor

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki yığınağı Türkiye yanında Rusya’yı da hedef alıyor.

Çünkü ABD silah ambargosunu kaldırmayı, Rumların limanlarını Rus gemilerine kapatma şartına da bağladı. Ne var ki ABD’nin asıl isteği sadece gemilerin değil Rus finansının da adadan kovulmasıdır.

Bu ortak düşman haliyle Ankara ve Moskova’yı daha da yakınlaştırmaya başladı.

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Bunun son örneği Rusya’nın Türk yetki alanında icra edeceği Doğu Akdeniz’deki uçuş faaliyetinin 1 Eylül’de Antalya’daki istasyondan yayınlanan Navtex’le dünyaya duyurulmasıdır.

Çünkü ABD ve AB sadece Türkiye’yi değil Rusya’yı da hedef alıyor. Batı dünyası Moskova’yı zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalnıy, Belarus sorunu, Almanya ile Kuzey Akım projeleri ve Estonya’daki NATO tatbikatı üzerinden sıkıştırmaya devam ediyor. Bu nedenle Türkiye’nin Rusya için ilan ettiği Navtex hamlesi ABD ve müttefiklerine yönelik önemli bir uyarıdır aynı zamanda. Bu çerçevede sadece Rusya ile değil ABD’nin saldırısı altındaki Çin, Almanya ve İtalya gibi ülkelerle de Türkiye arasında ‘stratejik empati‘ giderek yükseliyor.

Bercan Tutar’ın yazısı