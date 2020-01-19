Bercan Tutar: Berlin zirvesi her açıdan Türkiye’nin şahlanışını simgeliyor

Her açıdan Türkiye’nin şahlanışını simgeleyen (Libya konulu) Berlin Zirvesi, tarihimizdeki en acı hatıralardan olan 1878’deki Berlin Konferansı’nı da çağrıştırmıyor değil. Osmanlı’nın Kuzey Afrika’dan çekilmesinin yolunu açan Berlin Konferansı, 13 Temmuz 1878’de Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Büyük Britanya, Almanya, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında imzalanmıştı.

Berlin Anlaşması’nı gerekçe gösteren emperyalist güçler üç yıl sonra harekete geçti.

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Fransa 1881’de Tunus’u, 1830’da da Cezayir’i; İngiltere 1882’de Mısır ve Sudan’ı; İtalya ise 1885’te bugünkü Eritre ve Cibuti’nin tamamıyla Somali ve Etiyopya’yı kapsayan Osmanlı’nın Habeş Eyaleti’ni ve 1911’de de Libya’yı işgal etti.

Osmanlı’nın mirasını devralan Yeni Türkiye, Libya’nın şahsında bir kez daha Kuzey Afrika ve Akdeniz’deki Müslüman ülkeleri savunuyor.

Tarihin cilvesine bakın ki 1878’deki o meşum konferansın yeri gibi yeni konferansın yeri de yine Berlin.

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Bercan Tutar’ın yazısı