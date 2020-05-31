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Yaramazlara biraz batar!

Bercan Tutar: ABD’deki protestolar devletteki paniği artırdı

Amerika’yı yangın yerine çeviren ırkçı vahşetin alevleri beyazların hegemonyasını simgeleyen Beyaz Saray’a da ulaştı. ABD’nin siyasi mabedine yürüyen protestocular Amerikan bayraklarını ateşe verdi. Bir polisin 25 Mayıs’ta Minneapolis kentinde kamyon şoförü siyahi George Floyd’u (46) dizleri ile boğarak öldürmesinin yol açtığı infial ülkeyi adeta savaş yerine çevirmiş durumda.

Beşinci gününe giren isyanda iç savaş tehdidi giderek yükseliyor. Çünkü protestoların kısa sürede sisteme başkaldırıya dönüşmesi devletteki paniği daha da artırdı.

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Bercan Tutar’ın yazısı

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Pentagon’dan askere ‘Minneapolis’e konuşlanmaya hazır ol’ talimatı

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi.

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