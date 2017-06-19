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Berberoğlu’nun tutukluluğuna itiraz reddedildi


 

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Berberoğlu. (Fotoğraf: Reuters)

Berberoğlu, MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Üst mahkemenin kararı beklenmeden tutuklanan Berberoğlu’nun avukatlarının tutukluluğa yaptığı ilk itiraz da reddedilmişti.

AA’nın haberine göre, Berberoğlu’nun avukatlarının tutukluluğa itirazını değerlendiren İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi sanığa verilen hapis cezasının süresi nedeniyle talebi reddetti.

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