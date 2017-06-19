Berberoğlu’nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

Star yazarı Ahmet Taşgetiren’in, CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘üslubu’nu eleştirdiği cümlesinin sansürlendiği öne sürüldü. Yeni Asya gazetesinin haberine göre Taşgetiren’in dünkü yazısı şu cümlelerle bitiyordu: “Bence iktidar ‘Adalet Yürüşü’nü önemsemeli. Bekir Bozdağ üslûbu ile olmaz bu iş.” Habere göre Ankara baskısında yer alan bu ifadeler sonraki baskılarda yer almadı. Söz […]