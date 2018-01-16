Berberoğlu için tutukluluğa devam kararı: ‘Kelepçe’ istemediği için salona gelmedi

MİT TIR’ları davası nedeniyle tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi.
Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 14 Haziran’da tutuklanıp Maltepe Cezaevi’ne gönderilmişti.
Son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bozma kararını, usul ve yasaya aykırı bularak reddetmişti.
Son olarak, Berberoğlu’nun müebbet hapsi istenmişti.
Kartal’da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde kapalı görülen ikinci duruşmaya Berberoğlu, SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Gerekçe olarak ise Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Berberoğlu’nun Kartal’daki adliyeye ‘kelepçe vurularak getirilmek istememesi’nin olduğu belirtildi.
Mahkeme heyeti, Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Önümüzdeki duruşma 13 Şubat’ta yapılacak.