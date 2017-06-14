Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…

MİT TIR’ları davası son olarak eski gazeteci CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasına neden oldu.

Satırbaşlarıyla MİT TIR’ları davası…

Cumhuriyet gazetesinde 29 Mayıs 2015’te ‘İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar’ başlığıyla sunulan bir haberde, 19 Ocak 2014’te Suriye’ye giderken Adana’da durdurulan TIR’larda yapılan aramada silah ve cephaneler bulunduğu belirtildi.

Haberde TIR’ların MİT’e ait olduğu ve silahların Suriye’deki cihatçılara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığı savunuluyor, kanıt olarak da savcılık dosyasından alındığı belirtilen görüntülere yer veriliyordu.

Derhal yayın yasağı getirilen yasaklanan görüntülerde, ilaç kutularının altından çıkan havan topu mermileri ve diğer mühimmat görülüyordu.

İki gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TIR’ların MİT’e ait olduğunu doğruladı ancak, bunların IŞİD ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşan Türkmen gruplara insani yardım götüren TIR’lar olduğunu belirtti.

Erdoğan, Dündar ve Gül’ü, casusluk ve Türkiye’nin uluslararası itibarını zedelemekle suçlarken özellikle Dündar’ın ‘ağır bir bedel’ ödeyeceğini söyleyip, “Öyle bırakmam onu” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Dündar ve Gül hakkında ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla dava açıldı. 26 Kasım 2015’te ifadeye çağrılan ikili, aynı gün tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

İddianamede ikiliye şu suçlamalar yöneltildi: ‘Devletin gizli belgelerini elde edip yayınlama’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme.’

Avukatları ‘tutuklama kararıyla kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgülüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, Dündar ve Gül’ün tahliyesine karar verdi. İki gazeteci, 26 Şubat’ta tahliye edildi.

Erdoğan bu kez AYM kararıyla ilgili, “Kabul etmek durumunda değilim. Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” dedi.

Dündar ve Gül’ün davası 6 Mayıs 2016’da karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar’a ‘devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamak’tan yedi yıl hapis cezası verdi, bunu da beş yıl 10 aya indirdi. Aynı suçtan Gül’e de altı yıl hapis cezası verilip beş yıla indirildi.

Dündar ve Gül ‘hükümeti ortadan kaldırma’ suçlamasındansa beraat etti. İkili hakkındaki ‘casusluk’ suçlaması da düşürüldü.

Mahkeme, ikilinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme’ iddiasıyla dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Süreç içinde soruşturma genişletilerek söz konusu görüntüleri Dündar’a verdiği ileri sürülen Berberoğlu da dahil edildi.

Dündar, ‘Tutuklandık’ isimli kitabında MİT TIR’larına ait görüntüleri kendisine 27 Mayıs 2015’te solcu bir vekilin getirdiğini yazmış, bunun üzerine telefon kayıtlarını incelemeye alan İstanbul başsavcılığı Dündar’ın o gün Berberoğlu’yla görüştüğünü saptamıştı.

İddianamede Dündar’ın Berberoğlu’yla 27 Mayıs 2015’te saat 14.32’de 21 saniye boyunca görüştüğü belirtilirken, CHP’li vekilin Cumhuriyet gazetesine yakın bir noktada bulunduğu ve görüntüleri Dündar’a flaş bellekle teslim ettiği aktarıldı.

Berberoğlu hakkında ‘suç işleme amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmadan yardım etmek’ ve ‘siyasal veya askeri casusluk’ iddiasıyla fezleke hazırlandı, ardından dokunulmazlığı kaldırıldı.

Dündar, Gül ve Berberoğlu’nun ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme’ iddiasıyla yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa ise 11 Ocak 2017’de açıklandı. Savcı, Dündar ve Gül’e 10’ar yıla kadar hapis, Berberoğlu’na da müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Nitekim Berberoğlu bugünkü duruşmada,‘siyasal veya askeri casusluk’tan önce müebbet hapse çarptırıldı, ardından ceza 25 yıla indirildi. CHP’li vekil, tutuklanarak Maltepe Cezaevine’ne gönderildi.

Gül görevine devam ediyor, Dündar ise geçen haziran ayından bu yana Almanya’da yaşıyor.

Üçlünün ‘terör örgütüne yardım’la suçlandığı dava ise ayrı.