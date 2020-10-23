Berberoğlu’nun itirazı reddedildi: Başka mahkemeye

Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yeniden yargılanmasına yer olmadığına ilişkin kararına karşı 15’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi. Mahkeme, itrazı başka bir mahkemeye ‘havale etti.’
Durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası alması üzerine Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu, salgın önlemleri kapsamında tahliye edilmişti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 17 Eylül’de, Beberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.
Buna rağmen İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim’de, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti. Berberoğlu’nun avukatları, 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuştu.
AYM’nin kararlarının bağlayıcı olduğundan yola çıkan muhalefet, ‘kararı kale almayan’ 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ni sert bir dille eleştirmişti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında, bu mahkemenin başkanı ‘Akın Gürlek’in Türkiye’nin yeni Zekeriya Öz’ü olduğunu’ söyleyerek, “‘Benim tek kıblem Saray’ diyor” demiş ve Yargıtay üyesi olabileceğini ifade etmişti.
AA’nın haberine göre üst mahkeme, ‘karar verilmesine yer olmadığı’ hükmüyle itirazı reddetti.
15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti, sekiz gün süren incelemesinin ardından aldığı kararda, ‘Berberoğlu’yla ilgili itirazı görüşecek yerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci ceza Dairesi’ne’ işaret etti.
Heyet, dava dosyasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine ve AYM kararının gereğinin yapılması hususunda buradan talepte bulunabilmeleri konularında ilgililerin muhtariyetine karar verdi.
Üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itiraza yönelik bu kararıyla dosya, daha önce yeniden yargılamaya yer olmadığına yönelik karar alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edildi.