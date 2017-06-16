Berberoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na mektup: Mücadelem sürecek, vatan nöbetindeyim

MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazdı.

Eski gazeteci ve milletvekili Berberoğlu, MİT TIR’ları belgelerini Dündar’a verdiği iddiasıyla ‘casusluk’ suçlamasıyla önce müebbet hapse çarptırılmış ardından cezası 25 yıla indirilmişti.

Berberoğlu, üst mahkemenin kararı beklenmeden adliyede tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı. Berberoğlu, şu zamana kadar tutuklanan ilk CHP milletvekili.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül, aynı davada yargılandıkları Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından eşi Oya Berberoğlu ile Kılıçdaroğlu’na mektup yazdığını kaydetti.

Berberoğlu’nun mektubu dün yürüyüş sırasında Kılıçdaroğlu’na iletildi. CHP lideri mektubu yürüyüşü bozmadan okudu.

Erdem Gül’ün aktardığı Enis Berberoğlu’nun mektubu şöyle:

“Sayın genel başkanım. Bana gösterdiğiniz güven ve desteğe müteşekkirim. Sizin aracılığınızla partili yoldaşlarıma, seçmenlerime ve tüm ülkeye şunu açıklamak boynumun borcudur: Bana atılan bütün suçlamalar iftiradır ve halkın haber olma hakkını engelleyerek gerçek suçluların kabahatlerini örtme telaşı sebebiyledir. Partimde verdiğim ‘Yaşanacak Türkiye’ mücadelesi ha içeride ha dışarıda sürecektir.

Sadece adında adalet geçen o sarayda, yargısız infaza uğradıktan sonra, bana ‘ne oldu’ diye soran yakınlarıma refleks olarak ‘vatan sağolsun’ yanıtını verdim. Şimdi cezaevindeki ilk saatlerimde düşünüyorum da ilk tepkim çok doğru ve yerindeymiş. Gerçekten böyle hissediyorum sayın genel başkanım.

Ben üstüme düşeni yerine getirmek üzere vatan nöbetindeyim. Ne kadar sürerse sürsün, neye mal olursa olsun, bu nöbeti bırakmayacağım. En derin saygı, sevgi ve dostlukla.”