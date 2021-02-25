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Yaramazlara biraz batar!

Berberoğlu’nun, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeye ikinci itirazı da reddedildi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası yeniden yargılama kararı verilen CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatlarının, üç ayrı suçtan hazırlanıp TBMM’ye gönderilen fezlekeye yaptığı ikinci itiraz üst mahkemece reddedildi. 

Fotoğraf: AA

Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar’ın sunduğu itiraz dilekçesi, İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilerek karara bağlandı.

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Mahkeme heyeti, Berberoğlu hakkında fezlekenin düzeltilmesi talebi konusunda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 11 Şubat 2021 tarihli ret kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, avukatların yerinde görülmeyen itirazlarının reddine hükmetti.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan, vekilliği 4 Haziran 2020’de düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine 21 Ocak’ta bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul başsavcılığının da talebi sonrası, AYM’nin ikinci ihlal karının ardından yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetmişti.

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Aynı mahkeme, yeniden milletvekili sıfatı kazanacak Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve yeniden yargılanması istemiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na göndermişti.

Berberoğlu, 11 Şubat 2021 günü hakkındaki tezkerenin Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeniden milletvekili olmuştu. Berberoğlu’nun avukatları fezlekeye itiraz etmişti. Mahkeme itirazı reddetmişti.

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